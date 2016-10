Hörbranz: Polizei schnappt Schleuser

Die Lindauer Polizei hat am Sonntag kurz nach dem ehemaligen Grenzübergang Hörbranz einen mutmaßlichen Schleuser gestoppt. Es war die dritte Verhaftung am vergangenen Wochende im deutsch-österreichischen Grenzgebiet.

Einen mutmaßlichen Schleuser haben deutsche Bundespolizisten kurz nach dem ehemaligen Grenzübergang Hörbranz am Sonntag gestoppt gestoppt. Der Türke wird beschuldigt, auf der Ladefläche seines Transporters zwei Männer illegal nach Deutschland gebracht zu haben. Sie hatten keine Papiere für die Einreise in die Bundesrepublik dabei, waren aber bereits in Deutschland registriert.

Die beiden pakistanischen Staatsangehörigen wurden an das zuständige Ausländeramt in Baden-Württemberg weitergeleitet. Ihren Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Einschleusens von Ausländern.

Drogenhändler bei Sigmarszell geschnappt

Auf der A 96 bei Sigmarszell hat die Bundespolizei am Sonntag einen Mazedonier festgenommen, der polizeilich gesucht wurde. Gegen den 44-Jährigen lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vor. Er soll gemeinsam mit einem Landsmann Betäubungsmittel im Wert von etwa 48.000 Euro nach Deutschland gebracht haben, wo diese dann verkauft wurden.

Allein am Wochenende hat die Bundespolizei im südlichen Abschnitt des deutsch-österreichischen Grenzgebiets drei mutmaßliche Schleuser und insgesamt rund 150 Migranten festgestellt. Die meisten von ihnen konnten einer Aufnahmestelle für Flüchtlinge zugeleitet werden.