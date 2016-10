Kunsthaus Bregenz feiert 20. Geburtstag

Das Kunsthaus Bregenz feiert 2017 seinen 20. Geburtstag. Erinnert wird dabei an die Geschichte des Hauses. Am Donnerstag wurde das Jubiläumsprogramm präsentiert.

Die Erinnerung steht im Mittelpunkt des Jubiläumsprogramms, das gleichzeitig das zweite von Thomas Trummer verantwortete Programm für das Kunsthaus Bregenz (KUB) ist. Immer wieder haben sich Künstler intensiv mit der Architektur des Hauses auseinandergesetzt und sich daraus zu eigenen Werken inspirieren lassen.

Carla Barbero

Naheliegend ist das für den argentinischen Künstler Adrian Villar Rojas, denn sein Material ist das gleiche wie das Material des Architekten Peter Zumthor: Beton. Rojas fertigt aus Beton Skulpturen vorzeitlicher Tiere - und wie ein Dino durch die Zumthor-Hallen trampelt, das haben KUB-Besucher noch nicht gesehen.

Kunsthaus Bregenz

„Zumthors Welt“

Peter Zumthor selbst wird eine eigene Ausstellung im Sommer ausrichten. Wie entstehen die Ideen für ein so kühnes und gleichzeitig radikal einfaches Haus wie das KUB? In seinem Atelier umgibt sich Zumthor mit Dingen, die ihn inspirieren - Teppichen, Bildern, Büchern. Sie finden sich in seiner Ausstellung in Bregenz wieder. Der Titel lautet in Anspielung auf einen philosophischen Bestseller „Zumthors Welt“. Eröffnet wird das Ausstellungsjahr aber mit der jüngsten Künstlerin, die je im KUB eine Schau bekam, mit der 30jährigen Rachel Rose. Ihr Thema: Erinnerung.

