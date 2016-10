Verzögerungen zwischen Bregenz und Lindau

Ab Samstag kann es auf der Bahnstrecke zwischen Bregenz und Lindau (D) zu Verzögerungen kommen. Teilweise sei auch ein Schienenersatzverkehr zwischen Lochau und Hörbranz nötig, heißt es bei den ÖBB.

Die Deutsche Bahn führt vom 22.10. bis 4.11.2016 in Lindau am Hauptbahnhof Bauarbeiten durch. Im Einfahrtsbereich des Bahnhofes werden insgesamt 28 Weichen sowie der Unterbau erneuert. Zudem werden Wartungsarbeiten an der Oberleitung durchgeführt, so die ÖBB in einer Aussendung.

ÖBB

Längere Reisezeit und Schienenersatzverkehr

Durch die Arbeiten kommt es zu umfangreichen Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Vorarlberg und Lindau. Bahnreisende müssen mit einer längeren Reisezeit rechnen. Außerdem gibt es teilweise auch Schienenersatzverkehr ab Lochau-Hörbranz.

Die Bahnkunden werden gebeten, sich frühzeitig über die Zugverbindungen von Vorarlberg nach Lindau am jeweiligen Reisetag zu informieren.

