Neuer Besitzer für ERNE-Gruppe

Die ERNE-Gruppe mit dem Hauptsitz in Schlins hat Anfang Oktober einen neuen Eigentümer erhalten. Die bisherigen Gesellschafter haben ihre Anteile an den österreichischen Unternehmer Stephan Zöchling abgetreten.

Zöchling hält nun 100 Prozent der ERNE-Gruppe, zu der die beiden Bereiche „Fittings Division“ und „Automotive Division“ gehören. Das Familienunternehmen, das auf eine 96-jährige Unternehmensgeschichte zurückblickt, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem international tätigen Produzenten von Rohrleitungsverbindungen und Automobiltechnik entwickelt.

Zuletzt Jahresumsatz von 120 Millionen Euro

Die Erne Group hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Nach Millionenverlusten im Jahr 2014 und den danach gesetzten Sanierungsmaßnahmen inklusive Personalreduktion kam das Unternehmen 2015 wieder in wirtschaftlich ruhigeres Fahrwasser. Im abgelaufenen Geschäftsjahr lag der Umsatz wieder bei rund 120 Millionen Euro.

Keine Stellungnahme von der Geschäftsführung

Da der seit 2013 laufende Restrukturierungsprozess von den bisherigen Gesellschaftern aber nicht zu Ende geführt werden konnte, habe man sich zum Verkauf entschieden, heißt es in einer Aussendung. Was die Übernahme für die rund 700 Mitarbeiter und besonders für die beiden Standorte und das Personal in Vorarlberg bedeutet, ist aber noch unklar. Von Seiten der Geschäftsführung im Hauptsitz in Schlins gibt es dazu derzeit noch keine Stellungnahme.

Neuer Eigentümer plant Neuausrichtung

Der neue Eigentümer Stephan Zöchling plant laut einer Mitteilung eine Neuausrichtung für den international tätigen Industriekonzern. Außerdem sollen die laufenden Restrukturierungsmaßnahmen fortgesetzt werden. Zöchling möchte das Unternehmen - mit einer derzeitigen Exportquote von rund 97 Prozent - im Ausland weiter stärken und vor allem die Expansion in Russland und den USA vorantreiben.