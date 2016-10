Rechtsanwältin klagt Leiter des Männerservice

Scheidungsanwältin Birgitt Breinbauer klagt Hannes Hausbichler, den Leiter des Männerservice. Hausbichler hatte in einem Newsletter von „schmutzigen Tricks der Scheidungsanwältin Dr. B.“ berichtet.

Der Newsletter erging per E-Mail an über 1.000 Adressaten. Darin wird anonymisiert ein ganz aktueller Fall beschrieben, in dem Dr. B. versucht habe, einen Mann in einem Scheidungsverfahren finanziell über den Tisch zu ziehen. Scheidungsanwältin Birgitt Breinbauer, die Präsidentin der Rechtsanwaltskammer, fühlt sich angesprochen und klagt den Verfasser auf Unterlassung.

Breinbauer contra Hausbichler ORF-Redakteur Gernot Hämmerle ist dem Streit zwischen Birgitt Breinbauer und Hannes Hausbichler nachgegangen.

Sie wende keine schmutzigen Tricks an, sagte Breinbauer gegenüber ORF Vorarlberg. „Ich halte gut aus, wenn Gegner von mir mit mir nicht zufrieden sind, wenn sie meine Arbeit nicht loben, wenn sie schimpfen über mich, wenn sie mir alles Mögliche und Erdenkliche wünschen. Aber ich kann mir Heimtücke nicht vorwerfen lassen und ich kann mir nicht strafrechtlich Relevantes vorwerfen lassen. Ich habe nicht vor, das zu dulden“, so Breinbauer.

Hausbichler bekräftigt Anschuldigungen

Hannes Hausbichler, Leiter des Männerservice und Vorsitzender der Männerpartei, bestätigte, dass mit Dr. B. tatsächlich Birgitt Breinbauer gemeint war. Und er bleibt bei seinen Anschuldigungen. Er wisse von konkreten Fällen aus den vergangenen 20 Jahren, die er bezeugen und belegen könne. „Aus meiner Sicht deutet das darauf hin, dass flächendeckend Taktiken angewendet werden, die nur für Krieg, Streit und Zwist in Familien und gebrochene Familien sorgen“, so Hausbichler im ORF-Interview.

Das Gericht wird nun entscheiden, ob Dr. B. - alias Birgitt Breinbauer - tatsächlich schmutzige Tricks angewendet hat oder ob Hannes Hausbichler künftig solche Anschuldigungen unterlassen muss. Der erste Verhandlungstag ist für Dienstag angesetzt.