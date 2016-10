„Carmen“ sorgt für rege Nachfrage

Die für das Spiel auf dem See der Bregenzer Festspiele 2017 geplante Oper „Carmen“ von Georges Bizet erlebt bereits jetzt eine rege Nachfrage. Aus diesem Grund wird es zwei zusätzliche Aufführungen geben.

„Carmen“ wird bei der 72. Auflage des Festivals 28 Mal gezeigt.

Laut Veranstalter sind bereits ein Drittel der nunmehr 189.000 Tickets gebucht. "Wir erfahren derzeit erfreulicherweise und aus nächster Nähe, was die internationalen Theater-Statistiken Jahr für Jahr feststellen: „Carmen" ist eine der weltweit beliebtesten und meistgespielten Opern“, freute sich der kaufmännische Direktor der Bregenzer Festspiele, Michael Diem. Bereits 1991 und 1992, als die Oper um leidenschaftliche Liebe und spektakulären Stierkampf zuletzt in Bregenz gezeigt wurde, bescherte sie den Veranstaltern den damaligen Besucherrekord.

Zusatz-Aufführungen im August

Eingeschoben habe man zwei Donnerstage (10. und 17. August), beim Publikum beliebte Aufführungstage. Laut Diem sind in allen Kategorien noch Karten vorhanden. Inszeniert wird Georges Bizets Singspiel 2017 von dem aus Dänemark stammenden Regisseur Kasper Holten, dem derzeitigen Operndirektor des Royal Opera House Covent Garden in London. Für das Bühnenbild verantwortlich zeichnen wird Es Devlin, am Pult der Wiener Symphoniker wird wie im vergangenen Jahr Paolo Carignani stehen.

