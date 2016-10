Unfall-Auto in Lustenau in Brand geraten

In der Fahrzeughalle des ÖAMTC in Lustenau ist in der Nacht auf Montag ein Unfall-Auto in Brand geraten. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Die Halle befindet sich im Areal eines Holzverarbeitungsunternehmens. Laut Polizei war das Unfallauto wenige Stunden vor dem Brand in die Halle transportiert worden. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand.