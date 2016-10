Einwallner räumt zu hohe Erwartungen ein

Reinhold Einwallner (SPÖ), Vorsitzender des Hypo-U-Ausschusses im Vorarlberger Landtag, räumt im ORF Radio Vorarlberg-Samstagsinterview zu hohe Erwartungen seiner Partei ein. Dennoch sei der Einsatz richtig gewesen.

