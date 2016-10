Prozess wegen groß angelegten Abgabenbetrugs

Banden- und gewerbsmäßige Abgabenhinterziehung im Umfeld von organisierter Schwarzarbeit wird zwei Serben und einem Rumänen heute am Landesgericht Feldkirch vorgeworfen. Gebietskrankenkasse und Finanzamt sollen um 1,5 Millionen Euro geschädigt worden sein.

Bei den Schlussplädoyers am Vormittag sparten Staatsanwaltschaft und Verteidigung nicht mit gegenseitigen Vorwürfen. Beim Wortgefecht zwischen Staatsanwalt Markus Fussenegger und den Verteidigern ging es zunächst um die Schadenshöhe. Diese sei von der Staatsanwaltschaft viel zu hoch angesetzt, hatten die Verteidiger schon bei früheren Verhandlungsterminen beanstandet. Was den Staatsanwalt daran besonders störte: Es sei ja üblich, dass Verteidiger mit Nebelgranaten wärfen,, hier aber hätten die Verteidiger dem Finanzamt und der Sozialversicherung geradezu Amtsmissbrauch unterstellt, das gehe weit über die zulässige Verteidigung hinaus, so Fussenegger.

Die Verteidiger wiesen das zurück, und Sanjay Doshi, Rechtsvertreter des Drittangeklagten, drehte den Spieß sogar um und warf Staatsanwalt Fussenegger vor, dieser habe seine Verpflichtung zur Objektivität nicht wahrgenommen.

Angeklagte teilweise geständig

In der Sache zeigten sich die Angeklagten teilweise geständig. Sie waren im Eisenlegergewerbe tätig und führten als Subunternehmer Arbeiten für renommierte Vorarlberger Baufirmen aus. Laut Staatsanwalt bezahlten sie gerade nur so viel Steuern und Sozialabgaben, dass auf den ersten Blick nichts auffiel. Wenn Finanzamt und Sozialversicherungen Geld forderten, gingen diese Unternehmen in Insolvenz. Kurz danach sei das Spiel in einer neu gegründeten Firma weiter gegangen, so der Vorwurf. In der seien die gleichen Arbeiter wieder angestellt worden.

Die Urteilsverkündung wird für den Nachmittag erwartet. Der Fall war bereits vor eineinhalb Jahren am Landesgericht verhandelt worden. Dabei ging es auch darum, dass die Angeklagten Arbeiter zu Hungerlöhnen beschäftigt haben sollen. Mehr dazu in Prozess um Ausbeutung am Bau vertagt.