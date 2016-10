77-jähriger Wanderer abgestürzt

Ein 77-jähriger Wanderer ist am Sonntag im Bereich des Hohen Ifen im Gemeindegebiet von Hirschegg im Kleinwalsertal abgestürzt. Dabei überschlug er sich laut Polizei zwölf Mal. Er erlitt Kopfverletzungen.

Trotz richtiger Bergausrüstung rutschte der Mann beim Bergabgehen auf dem schlammigen Untergrund aus und stürzte mehrere Meter ab, wobei er sich um die zwölf Mal überschlug.

Zur Zeit des Unfalls, am Sonntagnachmittag, schneite es in dieser Bergregion, zudem war es nebelig, teilte die Vorarlberger Polizei mit. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.