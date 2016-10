Wieder Passagiere in Lift steckengeblieben

Am Dornbirner Hauptbahnhof sind am Sonntag erneut mehrere Personen in einem Lift stecken geblieben. Nach rund 50 Minuten gelang es der ÖBB-Betriebsfeuerwehr, die Passagiere zu befreien.

Mehrere Erwachsene und zwei Kleinkinder sind am Sonntagvormittag in einem Lift am Dornbirner Bahnhof steckengeblieben. Es dauerte etwa 50 Minuten, bis sie aus ihrer misslichen Lage befreit werden konnten. Alle verpassten ihre Züge.

Ein Sprecher der ÖBB kündigte gegenüber dem ORF an, nach dem zweiten Vorfall in dieser Woche das Gespräch mit dem Liftbetreiber suchen zu wollen. Erst am Mittwoch war eine elfköpfige Reisegruppe am Dornbirner Hauptmann im Lift stecken geblieben - mehr dazu in Reisegruppe steckte in Bahnhofslift fest.