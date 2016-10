Schnellster Achtersessellift Vorarlbergs entsteht

Die Silvretta Montafon investiert heuer 21 Millionen Euro in ihre Liftanlagen. Herzstück ist die neue Silvretta Bahn: Sie wird die schnellste Achtersesselbahn in Vorarlberg sein und ist besonders für Kinder geeignet.

Zum Saisonstart in knapp zwei Monaten muss die neue Silvretta Bahn fertig gestellt sein. Mit 5,5 Meter pro Sekunde handle es sich dann um die „schnellste Achtersesselbahn in Vorarlberg“, sagt Roman Sandrell, Technischer Leiter der Silvretta Montafon.

Investitionen Silvretta Montafon Im Beitrag sehen Sie: Roman Sandrell, Technischer Leiter Silvretta Montafon; Peter Marko, Geschäftsführer Silvretta Montafon

Wichtiger als das ist ihm aber, dass die Bahn bis zu sieben Kinder mit einem Erwachsenen transportieren darf, denn: „Die Anlage hat einen automatischen Schließbügel, eine automatische Verriegelung und Öffnung“.

Marko kündigt weitere Investitionen an

Fast 14 Millionen Euro kostet die neue Bahn. Weitere 3,5 Millionen Euro werden in den Ausbau und die Modernisierung der Beschneiungsanlage gesteckt. „Bei 37 Bahnen ist immer wieder etwas zu erneuern“, sagt Geschäftsführer Peter Marko. Seit 2008 habe man 160 Millionen Euro investiert, „und das geht so in diesem Zuge weiter.“

Auch im Tal wird Geld in die Hand genommen: Im nächsten Jahr soll mitten in Schruns bei der Hochjochbahn mit dem Bau des neuen Alpin-Sport-Zentrums begonnen werden. Im Frühjahr 2018 soll es fertig sein. Die gesamte Verwaltung werde dort untergebracht, erläutert Marko, des entspriche etwa 60 Arbeitsplätzen. „Und auf diesem Areal ist dann auch ein Dreisternehotel und ein Viersterne Superior Hotel geplant - also es wird sich sehr viel tun in Schruns.“

Bahnen werden erneuert

Für die Hotelprojekte mit 500 Betten in Schruns und bis zu 700 Betten in St. Gallenkirch werden noch Investoren gesucht. Aber auch Pläne für neue Liftprojekte liegen in der Schublade, sagt Marko: Bei der Valiserabahn habe man gerade erst die Technik modernisiert, und auch die Versettla Bahn müsse in den kommenden Jahren erneuert werden.