„Ironman“: Für Bianca Steurer wird es ernst

In der Nacht auf Sonntag werden auf der US-amerikanischen Pazifikinsel Hawaii wie jedes Jahr die Weltmeistertitel über die Ironman-Distanz verliehen. Mit der Bregenzerwälderin Bianca Steurer ist erstmals eine Vorarlbergerin mit am Start.

Das Besondere am anspruchsvollsten Triathlon der Welt seien die extremen Bedingungen, vor allem die Hitze kombiniert mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, sagte Steurer gegenüber dem ORF. „Das wird schon ein hartes Rennen hier“, so die Bregenzerwälderin, allerdings freue sie sich schon „riesig“ darauf.

Bianca Steurer

Steuerer hofft auf einen guten Tag, dann sei nämlich einiges möglich. „Eine Platzierung habe ich mir in dem Sinn keine vorgenommen, ich bin eigentlich schon überglücklich, dass ich überhaupt hier sein darf und dass ich das Ziel erreicht habe, mit den 40 besten Damen der Welt hier in der Startlinie stehen zu dürfen.“ Was jetzt komme, sei eigentlich nur noch die Zugabe.

Fünf Qualifikationsrennen nötig

Fünf Qualifikationsrennen waren nötig, um zu den 40 besten Frauen zu gehören, die beim Ironman Hawaii mitmachen dürfen - mehr dazu in Vorarlbergerin beim Ironman Hawaii dabei. In der Nacht auf Sonntag stehen dann 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen auf dem Programm.