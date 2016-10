Kopf wird erneut Altach-Präsident

Karlheinz Kopf wird neuer Präsident des SCR Altach und beerbet damit Johannes Engl. Schon zwischen 1985 und 1994 hatte er das Amt inne. In finanzieller Hinsicht kann der Klub ein Rekordjahr verzeichnen.

Bei der Generalversammlung des SCR Altach am Freitag wurde Kopf zum neuen Präsidenten gewählt. Für ihn ist es eine Rückkehr in bekannte Gefilde: Kopf war schon zwischen 1985 und 1994 Altach-Präsident. Zuletzt bekleidete er die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden. Diesen Posten wird zukünftig Peter Pfanner innehaben.

Stadionausbau als Schwerpunkt

In den nächsten Jahren will Kopf den Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung des Altach-Stadions legen: „Das Stadion an sich weiterzuentwickeln ist notwendig, weil es eine wesentliche Geschäftsgrundlage ist für einen Profiklub“. Hier könne man Einnahmen generieren.

Damit sich die Fans wohlfühlen können, würden derzeit überdachte Tribünen im Norden und im Süden fehlen, so Kopf. Zunächst wolle man die Südtribüne umsetzen und sich dann der Nordtribüne und den neuen Kabinen widmen.

Wirtschaftlicher Höhenflug

Wirtschaftlich dürfen sich die Altacher über ein Rekordjahr freuen: Der Umsatz in der Saison 2014/2015 - der sportlich erfolgreichsten der Klubgeschichte - ist um über 1,5 Millionen Euro auf 7,1 Millionen Euro gestiegen. Der Jahresüberschuss betrug 177.442 Euro. Das Eigenkapital stieg auf mehr als 365.000 Euro. Grund dafür war unter anderem die Teilnahme am Europa League Play-Off.