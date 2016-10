Yachtwerft Bilgeri wurde ausgebaut

Die Yachtwerft Bilgeri in Fußach ist ausgebaut worden. Im neuen rund 3.000 Quadratmeter großen Winterlager können laut einem Bericht der Wirtschaftspresseagentur.com mehr als 100 Boote überwintern.

Pächter Markus Bilgeri hat aus dem bisherigen Einzelunternehmen eine Yachtwerft Bilgeri GmbH gegründet. Man wollte die gesamte Geschäftstätigkeit rechtlich auf neue Beine stellen, so Bilgeri gegenüber der Wirtschaftspresseagentur.com. Die Yachtwerft Bilgeri beschäftigt derzeit drei Mitarbeiter und ist voe allem auf die Sanierung und den Neubau von Holzbooten spezialisiert.

Bessere Nutzbarkeit durch Asphaltierung

Abgesehen von den rechtlichen Veränderungen wurde auf dem Areal der Yachtwerft Bilgeri in den vergangenen drei Monaten auch kräftig gebaut. Der Grundstückseigentümer hat eine rund 3.000 Quadratmeter große Winterlagerhalle für Boote errichtet. Sie ersetze nicht nur die alte, rund 1.600 Quadratmeter große Winterhalle der Werft, sondern auch die in den vergangenen Jahren genutzten beiden Zelte zum Überwintern von Booten, so Bilgeri.

Auch diese neue Halle wurde von der Yachtwerft Bilgeri ab 1. Oktober 2016 gepachtet. Hier könnten - berechnet nach dem Platzbedarf von durchschnittlich großen Booten - rund 100 Boote untergebracht werden. Die Größe der untergestellten Boote variiere allerdings beträchtlich, so Bilgeri. Neben dem Neubau der Winterlagerhalle soll auch eine Asphaltierung von großen Bereichen des Werft-Areals die Nutzbarkeit verbessern.