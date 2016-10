Reisegruppe steckte in Bahnhofslift fest

Eine Reisegruppe hat am Mittwoch ihren Anschlusszug am Hauptbahnhof Dornbirn verpasst. Der Grund: Die elfköpfige Gruppe blieb im Bahnhofslift stecken.

Elf Personen sind am Mittwochabend am Hauptbahnhof in Dornbirn 50 Minuten lang im Lift stecken geblieben. Eine Frau und zehn Männer wollten ihren Nachtzug nach Graz erreichen, allerdings blieb der Lift des Bahnhofs plötzlich stecken und ließ sich nicht mehr öffnen.

Feuerwehr kam zu Hilfe

Mittels Handy verständigten die Fahrgäste die Stadtpolizei und die Feuerwehr. Einem Feuerwehrmann gelang es dann schließlich, die Liftkabine händisch zu senken und zu öffnen. Der Zug in Richtung Graz war allerdings schon längst abgefahren.