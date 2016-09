Paragleiterin stürzte aus acht Meter Höhe ab

Eine 42-jährige Paragleiterin ist am Freitagnachmittag im Montafon aus etwa acht Meter Höhe abgestürzt. Sie hatte die Kontrolle über ihr Fluggerät verloren. Die Frau musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Die 42-Jährige aus Lochau startete mit ihrem Paragleiter bei der Wormser Hütte (2.307 Meter) im Bereich des Zamangspitzmassivs und wollte bis zu, Paragleiter-Landesplatz in Schruns fliegen. Da sie zu viel an Höhe verloren hatte, entschloss sie sich bereits in St. Gallenkirch zur Landung.

Schwere Schulterverletzungen

Im Landeanflug wurde die 42-Jährige von einer Böe erfasst und verlor die Kontrolle über ihr Fluggerät. Sie stürzte aus etwa acht Meter Höhe ab und erlitt dabei schwere Schulterverletzungen. Die Frau musste mit dem Hubschrauber C8 ins Landeskrankenhaus Bludenz geflogen werden.

Links: