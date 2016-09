Viele Hürden für die Wälderhalle

Trotz Grundsatzbeschluss für die Errichtung der Wälderhalle in Andelsbuch müssen die Betreiber noch einige Hürden bis zur Umsetzung überwinden. Die Gemeinde lässt derzeit die geologischen Verhältnisse am geplanten Standort prüfen.

Eine kurz- oder mittelfristige Umsetzung der Eishochey- und Freizeithalle ist trotz einstimmigem Grundsatzbeschluss der Regio Bregenzerwald nicht in Sicht. Die Gemeinde Andelsbuch lässt derzeit die geologischen Verhältnisse am geplanten Standort überprüfen. Das Ergebnis könnte die Planungen beeinflussen - vor einigen Jahren musste in unmittelbarer Nähe ein Fels gesprengt werden, weil er sich zu lösen drohte.

Je nach Ergebnis könnte den Betreibern zum Beispiel die Errichtung eines Schutzdammes vorgeschrieben werden. Derartige Sicherheitsvorkehrungen könnten die Kosten in die Höhe treiben und damit die Rentabilität beeinflussen. Lorenz Schmidt von der Landesraumplanung sagt, er könne sich nicht vorstellen, dass eine Planung der Halle möglich sei, ohne die geologischen Verhältnisse zu berücksichtigen.

Grünland zum Ausgleich

Ein weiterer wichtiger Punkt werden auch Ausgleichsmaßnahmen für den Verbrauch von Grünland sein, sagt Schmidt. Der Verbrauch an landwirtschaftlichen Flächen sei in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Die Landwirtschaft verlange zu Recht, dass Grünland geschützt und erhalten werde, sagt Schmidt. Im Falle der Wälderhalle bedeute das, dass im Gegenzug zum Flächenverbrauch hochwertige landwirtschaftliche Flächen vor Verbauungen geschützt werden.

Höhe der Förderung noch Verhandlungssache

Das Sportreferat der Landesregierung will das Projekt grundsätzlich fördern, über die Höhe der Förderung müsse man aber erst noch verhandeln, sagt Referatsleiter Michael Zangerl. Im Beschluss der Regio steht allerdings, dass man vom Land 3,5 Millionen Euro erwarte, also die Hälfte des Gesamtbetrags.

Beim Sportreferat stellt man auch klar, dass man naturgemäß nur die Eishockeyhalle finanziell unterstützen werde, nicht aber den Freizeitbetrieb mit Disco und Restaurant. Unter dem Strich dürfte der Weg bis zur Wälderhalle damit insgesamt noch ziemlich weit und steinig sein.

Grundsatzbeschluss vor drei Monaten

Vor drei Monaten hat die Regio Bregenzerwald einstimmig einen Grundsatzbeschluss zur Errichtung der Wälderhalle gefasst - mehr dazu in Fix: „Happy End“ für die Wälderhalle. Diese klare Entscheidung war auch deshalb möglich, weil der EC Bregenzerwald zur Versachlichung der Diskussion aus der Arbeitsgruppe herausgehalten wurde. Der EC wird auch beim Betrieb der Halle keine Rolle spielen.