Mehrheit gegen Hohentwiel-Anlegeplatz

Die Partei „Grünes Hard“ hat eine Umfrage zur umstrittenen Anlegestelle der Hohentwiel durchgeführt: 91 Prozent sind demnach dagegen, das traditionsreiche Bodenseeschiff in den Hafen von Hard zu verlegen.

Laut den Grünen seien mehr als 900 Stimmen eingelaufen, etwa die Hälfte via Rücksendekuvert einer Postwurfsendung, die andere Hälfte über das Online-Abstimmungswerkzeug, das die Grünen zu diesem Zweck eingerichtet haben. Die große Mehrheit habe sich dagegen ausgesprochen, das Hafenbecken für die Hohentwiel und andere große Schiffe zu öffnen, informierte Grünen-Gemeinderat Sanel Dedic in einer Aussendung am Dienstag.

Am Dienstagabend werden die Grünen einen Antrag in der Gemeindevertretung einbringen. Ziel ist ein Grundsatzbeschluss der Gemeindevertretung, wonach großen Schiffen die Einfahrt in den Harder Hafen verwehrt bleiben soll.

Streit um Anlegeplatz

Seit August tobt eine politische Auseinandersetzung zum möglichen Anlegeplatz der Hohentwiel in Hard. Die Grünen werfen Bürgermeister Harald Köhlmeier (ÖVP) vor, über den Anlegeplatz entschieden zu haben, ohne die Bevölkerung eingebunden zu haben.

Köhlmeier sagt, es sei in der Sache noch nichts beschlossen worden, vielmehr werde im September eine Arbeitsgruppe zu dem Thema eingerichtet - mehr dazu in Hard: Streit um Anlegeplatz für Hohentwiel.