Rind wehrt sich gegen Versteigerung

Ein Rind hat sich am Montag in Dornbirn eindrucksvoll gegen seine bevorstehende Versteigerung gewehrt. Das Tier riss sich los, flüchtete auf eine stark befahrene Straße und beschädigte dabei ein geparktes Auto sowie einen Zaun.

Am Montag fand in Dornbirn-Schoren eine Viehversteigerung statt. Gegen 12.10 Uhr riss sich ein Rind, welches an einem Strick in das Stallgebäude geführt werden sollte, los und rannte in Richtung Lustenauerstraße/Raiffaisenstraße davon. Auf seiner Flucht beschädigte es den Seitenspiegel eines abgestellten Wagens und einen Gartenzaun. Zudem versuchte das verängstigte Tier laut Polizei mehrfach, auf Passanten loszugehen.

Rind eingefangen, niemand verletzt

Das freiheitsliebende Rind konnte schließlich auf einem Grundstück in der Bäumlegasse vorgefunden und in weiterer Folge von der Tierhalterin und weiteren Helfern auf einen Vieh-Lkw verladen werden. Verletzt wurde bei der tierischen Flucht niemand.