Trockenheit: Auf Alpen wird das Wasser knapp

Des einen Freud, des anderen Leid: Das Dauerhoch mit hochsommerlichen Temperaturen ist für die Natur eine echte Herausforderung, denn fehlende Niederschläge führen zu Trockenheit mit all ihren Folgen. In einigen Regionen wird das Wasser knapp.

Heuer hat es bislang deutlich weniger Niederschläge gegeben als im langjährigen Schnitt. 30 Prozent weniger Wasser ist gefallen, sagt Thomas Blank, Leiter der Landesabteilung für Wasserwirtschaft.

Die Gewässer im Land führen weniger Wasser. Der Wasserstand des Bodensees liegt derzeit 83 Zentimeter niedriger als der langjährige Schnitt. Aber von einem Extremwert will Blank noch nicht sprechen. In den Jahren 2003, 2005 und 2006 sei der Wasserstand noch niedriger als heuer gewesen.

Gartenbewässern und Autowaschen verboten

Die Grundwasserstände sind nach Angaben von Blank ebenfalls niedriger als sonst. In Vorarlberg werden zwei Drittel der Bevölkerung über Grundwasser-brunnen versorgt. Hier gibt es laut Blank genug Reserven - auch bei anhaltender Trockenheit.

Anders sieht es in höhergelegenen Gemeinden aus. In Gemeinden, die nur auf Quellen angewiesen sind, kann das Wasser knapp werden. Etwa in Gemeinden am Walgaurand oder im Großen Walsertal. In einigen wenigen Gemeinden wurde das Bewässern von Gärten und Autowaschen bereits untersagt.

In St. Gerold ist die Bevölkerung bereits aufgerufen worden, mit Wasser sorgsam umzugehen. Bürgermeister Alwin Müller sagt gegenüber dem ORF, dass vor allem die Landwirte und die Tiere darunter leiden. Die Wiesen seien braun statt grün. Manche Landwirte befürchten Ernteausfälle von bis zu 50 Prozent.

Am Wochenende könnte sich die Situation wieder entspannen. Denn laut Wetterprognosen des ZAMG sind Niederschläge angekündigt.

