Waldbrand in Thüringen: Zeugen gesucht

Ein Flächenbrand bei Thüringen hat gestern abend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Als Brandursache wird ein außer Kontrolle geratenes Lagerfeuer vermutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Feuer entbrannte am Mittwoch Abend gegen 19:45 Uhr in einem Waldstück bei der Radbrücke zwischen Ludesch und Thüringen. Aufgrund der derzeitigen Trockenheit konnte sich das Feuer rasch ausbreiten. In kurzer Zeit entflammte es eine Fläche von rund 60 Quadratmetern.

Vermutete Brandursache: Lagerfeuer

Brandursache dürfte ein außer Kontrolle geratenes oder nicht richtig abgelöschtes Lagerfeuer gewesen sein, vermutet die Polizei.

Die Feuerwehr Thüringen war mit 40 Mann und 4 Fahrzeugen im Einsatz und konnte gerade noch verhindern, dass sich das Feuer auf die gesamte Waldfläche ausbreitet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Thüringen in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Thüringen, Tel. +43 (0) 59 133 8109