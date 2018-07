Mann stirbt nach Sturz von Baugerüst

Ein 20 Jahre alter Mann aus Bulgarien ist in der Nacht auf Montag bei einem Sturz vom Baugerüst der Liebfrauenkirche in Feldkirch tödlich verunglückt. Laut Polizei ist Fremdverschulden auszuschließen.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Wie erst heute bekannt wurde, war der 20-Jährige gegen 3.45 Uhr auf das Baugerüst an der Liebfrauenkirche in Feldkirch geklettert. Nach Angaben von Augenzeugen verlor er den Halt und stürzte acht bis zehn Meter auf den Boden. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Er verstarb an der Unglücksstelle. Nach einer Obduktion am Dienstag wurde Fremdverschulden ausgeschlossen.

Anrainer hatten den Aufprall in der Unfallnacht gehört und die Polizei alarmiert. Schon in der Vornacht war eine Person auf dem Baugerüst beobachtet worden. Ob es sich um dieselbe Person handelte, ist laut Polizei unklar. Warum sich der Verunglückte auf das Baugerüst wagte, ist ebenfalls unbekannt.

Kein Hinweis auf Alkohol

Die Leiche wurde obduziert. Hinweise auf Alkohol wurden keine gefunden. Ein toxikologisches Gutachten wurde in Auftrag gegeben. Das Ergebnis wird in zehn Tagen erwartet. Die Staatsanwaltschaft gab die Leiche am Dienstag frei. Der 20-Jährige hatte in Vorarlberg keinen festen Wohnsitz.