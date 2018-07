Bregenzer Festspiele werden heute eröffnet

Heute Vormittag um 10.30 Uhr werden die 73. Bregenzer Festspiele eröffnet. Beim Spiel auf dem See wird - wie im Vorjahr - die Erfolgsoper „Carmen“ von George Bizet aufgeführt.

Insgesamt 29 Aufführungen sind heuer geplant. Für die heutige Eröffnung kommen zahlreiche Prominente aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft nach Bregenz. Insgesamt werden rund 2.000 Festgäste erwartet - allen voran Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie zahlreiche Regierungsmitglieder wie etwa Kunst- und Medienminister Gernot Blümel (ÖVP), Justizminister Josef Moser (ÖVP) und Nationalrats-Präsident Wolfgang Sobotka.

Festspieleröffnung: PDF (2.7 MB) PDF: Programm zur Festspieleröffnung

Zwischen den Festreden präsentieren die Bregenzer Festspiele Auszüge aus dem aktuellen Programm - auch von der diesjährigen Hausoper Beatrice Cenci. Deren österreichische Erstaufführung am Mittwochabend im Festspielhaus wird bereits mit Spannung erwartet.

Eröffnung live auf ORF2

Die feierliche Eröffnung der Bregenzer Festspiele wird am Vormittag ab 10.15 live in ORF2 übertragen - mehr dazu in tv.ORF.at. Die Zeremonie ist auch per Videowand auf dem Vorplatz des Festspielhauses zu sehen, wo im Anschluss um cirka 11.30 Uhr der traditionelle Volksempfang startet.

