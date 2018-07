Lehrwerkstätten für Alp-Personal

500 Alpen in Vorarlberg werden von 1.000 Sennen, Hirten und Mitarbeitern bewirtschaftet. Die Erhaltung der Alpen wird von der öffentlichen Hand unterstützt. Aus Landesmitteln fließen mehr als drei Millionen Euro in die Alpwirtschaft.

2/5 der Fläche Vorarlbergs sind Alpflächen. Die Landwirtschaft spielt sich wesentlich auf diesen Alpen und Bergmähdern ab. Sie prägen das Landschaftsbild. Das erfordert eine fachgerechte Bewirtschaftung. Die Landesregierung unterstützt Landwirte und verschiedene Projekte, um die Alpwirtschaft zu erhalten.

Rund 40.000 Tiere werden im Sommer auf die Alpen aufgetrieben. Die Landesregierung betont ihr Interesse an der Erhaltung der Alpen und will deren Zukunft sichern. Spezielle Lernwerkstätten sollen dafür sorgen, dass es weiterhin ausreichend Alppersonal gibt.

Junge Menschen lernen Umgang mit Vieh

Laut Landesrat Christian Gantner (ÖVP) arbeiten jedes Jahr 300 junge Menschen auf den Alpen. Sie lernen einen sorgsamen Umgang mit der Natur und Vieh, so Gantner. Das sei die Grundlage für die Landesregierung, um auch in Zukunft, fachkundiges Personal zu haben. Vergangenes Jahr wurden 5,6 Millionen Euro in die Alpwirtschaft investiert, 3,3 Millionen Euro aus Landesmitteln.