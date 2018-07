Lustenau erhält neues Businesshotel

Der Lustenauer Millennium Park soll erweitert und aufgewertet werden. Wie die Marktgemeinde und die Projektbetreiber am Dienstag bekanntgegeben haben, steht die Errichtung eines Businesshotels steht bevor, das 2020 eröffnet werden soll.

Baubeginn ist Anfang 2019, schon ein Jahr später soll das neue Hotel eröffnet werden. Geplant wird es von den Vorarlberger Architekten Dietrich-Untertrifaller.

Investitionsvolumen von 15 Mio. Euro

Angedacht sind 114 Zimmer, Seminarräume, ein offenes Lounge- und Restaurant-Konzept sowie eine Tiefgarage auf und unter einer Grundfläche von 3.000 Quadratmetern. Das Hotelkonzept zielt speziell auf Geschäftsreisende ab. Daher sollen neben einer entsprechenden Architektur auch der digitalen Infrastruktur und modernsten Technologien ein breiter Raum gegeben werden.

PRISMA Unternehmensgruppe

Für die Projektentwicklung und -umsetzung zeichnen die Unternehmensgruppen PRISMA und SORAVIA gemeinsam verantwortlich. Betrieben werden soll das Businesshotel von den oberösterreichischen AMEDIA Hotels mit Sitz in Wels. Geplantes Investitionsvolumen: 15 Millionen Euro.

Fischer: „Nächster Meilenstein für Millennium Park“

Für den Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer (ÖVP) ist das geplante Hotel ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Millennium Parks, der mit Baubeginn nächstes Jahr auch um einige neue Betriebs- und Gewerbegebäude erweitert werden soll.

In direkter Nachbarschaft zum Millennium Park ist zuletzt auch ein IKEA-Standort in Planung gewesen. Dieses Vorhaben wurde aber im April vom schwedischen Möbelkonzern gestoppt - mehr dazu in IKEA legt Projekt Lustenau auf Eis. Eine bereits geplante Volksabstimmung wurde in letzter Sekunde abgesagt - mehr dazu in Lustenau sagt IKEA-Volksabstimmung ab.