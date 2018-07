Industrie: „Konjunktur-Zenit ist überschritten“

Die Industriellenvereinigung (IV) und Wirtschaftskammer Vorarlberg haben am Dienstag die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage präsentiert. Die heimische Wirtschaft bewegt sich demnach auf einem stabilen, hohen Niveau. Trotzdem sei der Zenit der Konjunktur überschritten.

40 Unternehmen mit mehr als 23.000 Beschäftigen haben sich an der aktuellen Umfrage von Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer beteiligt. Der Tenor: Die Wirtschaft entwickelt sich weiter positiv, die Industrie ist nach wie vor eine verlässliche Konjunkturmaschine, sagt IV-Präsident Martin Ohneberg.

Skepsis in der Textilbranche

Und das trotz der vielen geografischen Unsicherheiten, mit der die Industrie momentan zu kämpfen habe - etwa die Sanktionen gegenüber Russland oder die Situation in der Türkei nach der jüngsten Präsidentenwahl. „Die Industrie ist stärker denn je der Wachstums- und Arbeitsplatzmotor in Vorarlberg, auch wenn der konjunkturelle Höchststand überschritten wurde. “, sagt Ohneberg.

IV Vorarlberg

Trotzdem will knapp die Hälfte der Unternehmen ihren Beschäftigungsstand in den nächsten drei Monaten erhöhen. Mit Ausnahme der Textilindustrie, sagt Michael Amann, Geschäftsführer der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer. „Beim Beschäftigtenstand in drei Monaten und bei der Ertragssituation in sechs Monaten sprechen 39 Prozent von einer schlechten Situation und weiterhin von großen Herausforderungen“, so Amann.

Lob für Bundesregierung

In einer Phase der geopolitischen Unsicherheit - Stichwort: Strafzölle - sei es richtig, dass die Regierung durch Reformen den Standort stärke, sagt IV-Präsident Ohneberg und meint damit unter anderem den Zwölfstunden-Arbeitstag. Hier zeige die Umfrage, dass die Bevölkerung durchaus Verständnis habe und anders denke, als in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde. Für 36 Prozent seien flexible Arbeitszeiten sehr wichtig, für die Hälfte wichtig - wenn dafür bei weniger guter Auftragslage mehr Freizeit rausschaue.

„Deswegen sagen wir, es war der richtige Schritt, das mit 1. September einzuführen. Und ich glaube, die Praxis wird jetzt zeigen, wie mit dem Thema umgegangen wird. Das ist jetzt ein Vertrauensvorschuss an die Arbeitgeberseite“, so Ohneberg.

Kritik an Sparplänen bei Kinderbetreuung

Kein Verständnis hat man bei der Industrie für Pläne der Regierung, bei der Kinderbetreuung den Sparstift anzusetzen. Laut Ohneberg ist es Aufgabe des Staates, vernünftige Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Umgesetzt gehören laut IV auch die bereits angekündigten Reformvorhaben wie eine weitere Senkung der Steuern und Abgaben.

Links: