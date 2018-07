Joshua Gatt kehrt zum SCR Altach zurück

Ein Bekannter kehrt zum SCR Altach zurück. Der 26-jährige US-Amerikaner Joshua Gatt hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Er spielte bereits 2010 für Altach, damals noch in der Ersten Liga.

Der 26-Jährige trug bereits im Herbst 2010 das Trikot des SCRA und ist deshalb in Altach kein Unbekannter. In der damaligen Ersten Liga erzielte er in 15 Ligaeinsätzen insgesamt vier Treffer.

SCR Altach

Zuletzt spielte der zweifache US-Amerikanische Nationalspieler für die Colorado Rapids in der MLS (Major League Soccer). In Altach unterschreibt der Rechtsaußen einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison.

Georg Zellhofer, Geschäftsführer Sport: „Mit der Verpflichtung von Joshua Gatt erhalten wir eine weitere Qualitätssteigerung im Kader. Gatt verfügt über eine enorme Geschwindigkeit, ist flexibel einsetzbar, kennt die Abläufe in Altach bereits und kann uns deshalb sofort weiterhelfen.“

Joshua Gatt, CASHPOINT SCR Altach: „Ich bin froh, dass es mit dem Engagement in Altach geklappt hat. Es ist schön wieder in Europa spielen zu dürfen. Durch meine Vergangenheit beim Klub kenne ich den Verein und das Umfeld bereits und möchte mit dem SCRA wieder voll durchstarten.“

Steckbrief:

Name: Joshua Gatt

Geburtsdatum: 29.08.1991

Nationalität: USA

Position: Mittelfeld