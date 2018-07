Kunstobjekte in Hohenems beschossen

In Hohenems sind am vergangenen Wochen Kunstobjekte am Schlossberg - vermutlich - mit einem Luftdruckgewehr beschossen worden. Nicht zum ersten Mal war die Kunstinstallation im Visier von Vandalen.

Die Kunstinstallation von Uta Belina Waeger auf dem Hohenemser Schlossberg war am Wochenende Ziel von Vandalen. Sechs Alutafeln wurden entweder mit einem stumpfen Gegenstand oder einem Luftdruckgewehr mutwillig beschädigt. Der Zeitraum kann mit Samstag, 14. Juli, nach 11 Uhr bis Sonntag, 15. Juli, 10.00 Uhr, eingegrenzt werden. Bereits Anfang Juli wurde eine Tafel auf die gleiche Art und Weise beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Verkehrsverein Hohenems

„155 Schritte ins Paradies“

Die Dornbirner Objektkünstlerin Uta Belina Waeger führt mit ihrer Installation „155 Schritte ins Paradies“ durch die ehrwürdigen Reste der Burgruine Alt-Ems. Das mehrteilige Werk, bestehend aus 23 Elementen, beschreibt einen Stationenweg vom Eingang, dem Kaspartor der Burgruine Altems, bis zum vermeintlichen Ausgang der Hochburg, dem Hortensia-Garten.

