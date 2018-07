Polizei ist Graffiti-Sprayern auf der Spur

In Hohenems haben unbekannte Täter mehrere Gebäude in Hohenems mit Graffitis besprüht. Unter anderem wurden Lebensmittelgeschäfte und die Volksschule Herrenried mit Schriftzügen versehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten die unbekannten Sprayer laut Polizei einen Lieferanteneingang sowie zwei Fenster eines Lebensmittelgeschäftes in der Nibelungenstraße. Zudem wurde ein Lagereingang einer Bäckerei in der Rudolf-von-Ems-Straße mit Graffitis besprüht.

Zu weiteren Sachbeschädigungen kam es am Freitag bei der Volksschule Herrenried und dem Sonderpädagogischen Zentrum der Polizei.

Die rot-grünen Graffitis sind laut Polizei alle ähnlich gestaltet: Zu lesen ist das Wort „RUP“ oder „RUP CREW“, versehen mit mehreren Pfeilen und einem Ring über dem Schriftzug. Die Polizei Hohenems bittet um Hinweise aus der Bevölkerung (Tel.: 0599 133 8142).