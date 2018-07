Autolenkerin stürzte beinahe in Tobel

In Thüringen ist Freitagvormittag eine 18-jährige Lenkerin von der Straße abgekommen. Das Auto stürzte einige Meter über eine Böschung, bevor es an einem Auto hängen blieb. Ein weiterer Absturz in das rund 100 Meter tiefe Schloßtobel wurde dadurch verhindert.

Die 18-jährige Bregenzerwälderin war gegen 9.00 Uhr auf der L193 Faschinastraße zwischen Thüringen und Thüringerberg unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache rechts von der Straße abkam und über eine Böschung rutschte. Nach rund drei blieb sie seitlich an einem Baum hängen. „Ein Riesen-Glück am Freitag, dem 13.“, führte die Polizei in Thüringen aus - denn ansonsten wäre die junge Frau wohl in das 100 Meter tiefe Tobel abgestürzt.

So konnte sich sich jedoch selbständig aus dem Auto befreien und die Polizei verständigen.