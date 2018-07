80-jährige Wanderin in den Tod gestürzt

Eine 80-jährige Wanderin ist am Donnerstagnachmittag unterhalb der Wangspitze in Sonntag tödlich verunglückt. Die Pensionistin stürzte rund 90 Meter durch steiles, felsdurchsetztes Gelände ab und starb noch an der Unfallstelle.

Die 80-Jährige war mit einer Wandergruppe aus Hohenems unterwegs. Nach einem Bergfrühstück trennte sie sich von der Gruppe und machte sich mit einer 79-jährigen Begleiterin auf den Weg in Richtung Oberpartnom-Alpe. Kurz vor 13.00 Uhr drehten die beiden Frauen um, damit sie zum vereinbarten Zeitpunkt wieder zum Rest der Gruppe zurückkehren können.

Unterhalb der Wangspitze gerieten die beiden Pensionistinnen in steiles Gelände. Aus Zeitnot entschied sich die 80-Jährige, den Hang zu queren und rutschte dabei auf dem Schiefergestein aus. Die Frau stürzte rund 90 Meter in die Tiefe und erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen. Ihre Begleiterin blieb unverletzt.

