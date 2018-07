Führerloses Auto prallte im Wald gegen Baum

Mit einem Totalschaden seines Autos hat ein Ausflug für einen 56-Jährigen am Donnerstagabend in Übersaxen geendet. Der Mann dürfte die Handbremse vergessen haben, das Auto rollte rund 350 Meter in einen Wald hinunter und krachte gegen einen Baum.

Bei der Gulmalpe parkte der Mann sein Auto und dabei dürfte er wohl vergessen haben, die Handbremse zu ziehen. Das Fahrzeug rollte über eine steil abfallende Wiese rund 350 Meter in einen Wald und krachte schließlich gegen einen Baum. Die Feuerwehr konnte das Auto bergen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.