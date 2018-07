Frau von Mauer gestürzt

In Feldkirch ist es am Donnerstag zu einem folgenschweren Unfall beim Landeskonservatorium gekommen. Eine 37-Jährige stürzte drei Meter tief in ein Bachbett.

Eine 37-jährige Frau stürzte am Donnerstagnachmittag beim Landeskonservatorium in Feldkirch von einer Mauer. Die Frau wollte vermutlich über die Mauer klettern, um zum Bachbett der Ill zu gelangen. Hierbei stürzte sie jedoch drei Meter über unwegsames Gelände und verletzte sich unbestimmten Grades. Die Feuerwehr Feldkirch-Stadt musste die Verletzte mittels Steiger und Trage aus dem Bachbett retten. Sie wurde in das LKH Feldkirch eingeliefert.