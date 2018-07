18. Auflage der Art Bodensee mit 65 Ausstellern

65 Galerien und Institutionen aus sieben Ländern nehmen an der diesjährigen Kunstmesse „Art Bodensee“ teil, insgesamt stellen 350 Künstler ihre Werke aus. Eröffnet wird die Messe am kommenden Freitag.

Seit 2001 gibt es die „Art Bodensee“. In dieser Zeit habe sich die Messe einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet, meinte Messe-Dornbirn-Geschäftsführerin Sabine Tichy-Treimel am Mittwoch. Der Umzug in Halle 11 der Architekten marte.marte im vergangenen Jahr habe neben einem positiven Echo auch einen Anstieg der Besucherzahlen um zehn Prozent gebracht.

Messe Dornbirn/Barbara Hagspiel

Hauptkennzeichen der einzigen Kunstmesse im Bodenseeraum sind die Vielfalt aus Malerei und Zeichnung, Fotografie und Skulptur, sowie die Mischung aus heimischen und überregionalen Ausstellern. Insgesamt 16 Neuzugänge gibt es bei den Galerien aus Spanien, Italien und Deutschland zu verzeichnen. Ausgewählt wurden sie vom dreiköpfigen Team, bestehend aus Projektleiterin Isabelle Marte, Architektin Marina Hämmerle und Kulturvermittlerin Ingrid Adamer.

International ist auch die Besucherstruktur. Letztes Jahr kamen 40 Prozent aus Deutschland, zwölf Prozent aus Liechtenstein, acht Prozent aus der Schweiz und weitere 40 Prozent aus Österreich. Die 18. Ausgabe des Kunstmarktplatzes im Vierländereck bietet darüber hinaus Sonderschauen, einen Skulpturenschwerpunkt, Führungen, sowie ein Kinderprogramm. Sie eröffnet am kommenden Freitag und schließt am darauffolgenden Sonntag.