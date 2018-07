Vergabe von MPREIS in Hohenems beschlossen

In Hohenems soll bis im März 2020 ein MPREIS mit integriertem, dreigruppigen Kindergarten im Obergeschoß entstehen. Am Dienstag wurde die Vergabe des Projektes in der Stadtvertretungssitzung beschlossen.

Das Nahversorgungszentrum mit Kindergarten inklusive Wohnanlage soll im Stadtteil Erlach entstehen. Die Vergabe wurde mehrheitlich mit 34:2 Stimmen beschlossen, teilte die Stadt Hohenems am Mittwoch mit.

Mit der Umsetzung wird die Architekten Nägele Waibel ZT GmbH beauftragt. Die Kosten liegen bei rund 3,9 Millionen Euro. Die Abrisskosten des bestehenden Gebäudes sollen im Verhältnis 50:50 mit der MPREIS Warenvertriebs GmbH geteilt werden.

Baubeginn im Winter 2018/19

Ziel ist es laut Stadt Hohenems, die Lebens- und Wohnqualität im Stadtteil Erlach zu erhöhen und Synergien zu nutzen. Die Region erfahre mit dem Projekt deutliche Verbesserungen im Bereich der Infrastruktur, so Bürgermeister Dieter Egger (FPÖ). Die gemeinsame Nutzung und Planung sei auch aus städtebaulicher Sicht ein Vorzeigemodell.

Der Baubeginn ist für den Winter 2018/2019 vorgesehen. Fertiggestellt werden soll das Projekt „MPREIS samt Kindergarten“ voraussichtlich Ende März 2020.

