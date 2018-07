Lamm ohne Kopf: Fuchs dürfte „Täter“ sein

Nachdem in Lech ein totes Lamm ohne Kopf gefunden wurde, ist nun klar: Der Verdacht der Tierquälerei bestätigt sich nicht. Laut Polizei ergab die veterinärmedizinische Untersuchung, dass sehr wahrscheinlich ein Fuchs dafür verantwortlich war.

500 Meter abseits der Weide wurde der Körper des Tieres am vergangenen Freitag in Lech gefunden. Vom Kopf fehlte allerdings jede Spur - mehr dazu in Tierquälerei? Lamm ohne Kopf gefunden.

Weil unklar war, wodurch das Tier zu Tode kam und ob es sich hierbei um einen Fall von Tierquälerei handelt, wurde eine veterinärmedizinische Untersuchung durch die AGES Innsbruck angeordnet. Diese ergab laut Polizei, dass vermutlich ein Fuchs am Werk war. Den Kopf biss das Raubtier demnach ab, als das Lamm bereits tot war. Wodurch das erst zwei Tage alte Tier zu Tode kam, steht laut Polizei nicht eindeutig fest, Tierquälerei könne aber definitiv ausgeschlossen werden.