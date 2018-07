Missbrauchsverdacht: Zahlreiche Anfragen

Nach Bekanntwerden des Missbrauchsverdachtes in Altach sind die Ermittlungen in vollem Gange. Laut Bürgermeister Gottfried Brändle (ÖVP) sind bereits mehrere Anfragen bei der Gemeinde eingegangen.

Kontaktnummern: ifs-Hotline: 0043 5 1755-505 (Mo. bis Fr. von 08.00-17.00 Uhr)

Polizei Altach: 059 133 8151 100

Landeskriminalamt: 059 133 80 3333

Am Montag informierte Brändle die Öffentlichkeit darüber, dass es in der örtlichen Jugendbetreuung zu sexuellen Übergriffen auf Minderjährige gekommen sein könnte. Ein Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft, eine ifs-Hotline für mögliche Betroffene wurde eingerichtet - mehr dazu in Möglicher Missbrauch: Zahl der Opfer im Dunkeln.

Anfragen von betroffenen Menschen werden laut dem Altacher Bürgermeister umgehend an das ifs weitergeleitet. Aus Sicht von Brändle ist die Unterstützung der externen Fachleuten, mit denen die Gemeinde in engem Kontakt steht, enorm wichtig: Man könne so den Opfern und ihren Familien eine Stütze bei der Aufarbeitung der Geschehnisse bieten. Über die genaue Anzahl an Anfragen, die bereits an das ifs weitergeleitet worden sind, gibt es keine Auskunft.

Wallner sichert Unterstützung zu

Auch Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) drückt seine Betroffenheit aus und kündigt die volle Unterstützung des Landes an. Laut Wallner stehen die Jugendhilfe und die Jugendabteilung des Landes ebenfalls zur Verfügung, falls deren fachliche Expertise benötigt werden sollte.