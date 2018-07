52-Jähriger wegen schwerer Nötigung verurteilt

Ein 52-jähriger Mann hat sich am Dienstag wegen versuchter schwerer Nötigung und gefährlicher Drohung am Landesgericht Feldkirch verantworten müssen. Er wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Zu den Betroffenen gehörten die Redakteure einer Zeitung in Wien: Sie sollten entweder alle Postings des Angeklagten veröffentlichen oder ein bereits veröffentlichtes löschen - sonst werde er den Laden in die Luft jagen, so die Drohung. Feldkircher Justizvertreter wurden vom 52-Jährigen in einem Schriftsatz grob beleidigt und mit dem Tod bedroht. Wie sich herausstellte, leidet der Mann an paranoider Schizophrenie. Er ist seit Monaten am Landeskrankenhaus Rankweil in Behandlung.

Wegen dieser Erkrankung konnte das Gericht den Mann nicht bestrafen, wies ihn aber in eine geschlossene Anstalt ein. Allerdings gegen Auflagen: Der Mann muss in Behandlung bleiben und seine Medikamente nehmen. Der 52-Jährige nahm das Urteil an, der Staatsanwalt gab zunächst keine Erklärung ab. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.