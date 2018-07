Radrundfahrt: Geismayr bester Österreicher

Bei der vierten Etappe der Österreich-Radrundfahrt hat der Vorarlberger Daniel Geismayr am Dienstag den zehnten Platz belegt. In der Gesamtwertung verteidigte der Belgier Ben Hermans die Führung.

Ein Zielsprint beendete die vierte Etappe über 143 Kilometer von Kitzbühel mit der Bergankunft in Prägarten. Der Tagessieg ging zum zweiten Mal an Giovanni Visconti vom Team Bahrain-Merida, gleich dahinter kam Geismayr mit dem Hauptfeld als Zehnter und damit bestplatzierter Österreicher ins Ziel. In der Gesamtwertung liegt der Dornbirner somit weiterhin auf Rang 20.

APA/EXPA/JFK

