Möglicher Missbrauch: Zahl der Opfer im Dunkeln

In einer Jugendbetreuung der Gemeinde Altach könnte es über Jahre hinweg zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Die Zahl der möglichen Opfer sei bislang unklar, informierte Bürgermeister Gottfried Brändle (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Montag.

Laut Brändle befindet sich eine verdächtige Person seit vergangenem Mittwoch in Untersuchungshaft. Er habe vom Polizeikommandanten davon erfahren, sagte Bürgermeister Brändle in einer Pressekonferenz am Montag. Über eine befreundete Familie sei ihm dann ein Vorfall vor 15 Jahren zur Kenntnis gebracht worden.

Die Zahl der möglichen Opfer ist wegen des langen Zeitraums völlig unklar. Dass es sich um einen Einzelfall gehandelt hat, glaubt Brändle nicht. Informationen über den Tathergang und weitere Details seien der Gemeinde nicht bekannt. Diesbezüglich verwies der Bürgermeister auf das Landeskriminalamt.

Kontaktnummern: ifs-Hotline: 0043 5 1755-505 (Mo. bis Fr. von 08.00-17.00 Uhr)

Polizei Altach: 059 133 8151 100

Landeskriminalamt: 059 133 80 3333

Hotline eingerichtet

Brändle sagte weiter, Informationen über den Sachverhalt seien schon am vergangenen Donnerstag über die sozialen Medien ausgetauscht worden. Am Samstagabend wurden 51 Eltern von möglicherweise betroffenen Jugendlichen in die Gemeinde zu einem Informationsgespräch eingeladen. Schon am Mittwoch habe man Kontakt mit dem ifs (Institut für Sozialdienste) aufgenommen. Daraufhin habe man eine Hotline für Betroffene eingerichtet. Mitarbeiter des ifs würden der Gemeinde mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Polizei bestätigt Ermittlungen

Die Polizei bestätigte ihrerseits, dass wegen des Deliktes des möglichen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen ermittelt wird. Laut Polizeisprecher Stefan Morscher wurde die verdächtige Person festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Aus Opferschutzgründen und aufgrund der laufenden Ermittlungen gibt die Polizei derzeit keine weiteren Details bekannt - mehr dazu in Verdacht auf Missbrauch in Altach.