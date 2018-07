Workshops an Schulen sollen Mobbing vorbeugen

Projekte zur Prävention von Mobbing werden in diesem Jahr mit 85.000 Euro aus dem Sozialfonds des Landes Vorarlberg gefördert. Das Geld geht an das Koordinationsbüro für Offene Jugendarbeit (Koje).

Gemeinsam mit der Mobbing-Koordinationsstelle werden Workshops in Pflichtschulklassen durchgeführt. Damit könne direkt in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen gearbeitet werden, sagt Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne). Die Workshops sollen soziale Kompetenzen sowie kritisches und kreatives Denken der Schüler fördern.

Klassengemeinschaft stärken

Unter Mobbing in der Schule versteht man herabsetzende und ausgrenzende Handlungen, die systematisch und dauerhaft gegen einzelne Schüler in einer Klasse gerichtet sind. Mobbingprävention an Schulen thematisiert die Themen Gewalt und Mobbing mit Schülern und fördert Lebenskompetenzen wie Selbstwahrnehmung und das Selbstbewusstsein.

Auch die Entwicklung von Handlungsstrategien im Umgang mit Gewalt, Stress und Aggression werden unterstützt. Ziel ist es, der Schul- und Lernverweigerung vorzubeugen, die Klassengemeinschaft zu stärken und einen Zugang zu weiterführenden, jugendgerechten Anlaufstellen zu ermöglichen.

