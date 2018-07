Rundfahrt: Etappe von Feldkirch nach Fulpmes

Bei der Österreich-Radrundfahrt steht heute die zweite Etappe von Feldkirch nach Fulpmes in Tirol auf dem Programm. Mit 180 Kilometern ist es das längste Teilstück der heurigen Rundfahrt, zudem erwartet die Fahrer die erste Bergankunft.

Nach der herausfordernden Auftaktetappe rund um Feldkirch wartet auf die 138 Fahrer heute bereits die nächste schwere Prüfung. 3.384 Höhenmeter gilt es zu überwinden, vor dem Schlussanstieg nach Fulpmes muss das Feld zunächst den Arlbergpass überwinden.

Der Manager des Team Vorarlberg Santic, Thomas Kofler, erwartet ein erstes Kräftemessen der Topfavoriten inklusiver seiner beiden Spitzenfahrer Daniel Geismayr und Patrick Schelling: „Der Arlbergpass ist der erste Scharfrichter, da wird man dann sehen, wie die großen Teams arbeiten. Wir sind auf jeden Fall bereit und werden weiter angreifen“, so Kofler. Der österreichische Radsportverband bietet einen Liveticker und einen Livestream an.

Auftakt-Sieg ging an Slowenen Matej Mohoric

Die erste Etappe am Samstag führte rein durch Voralberg - ein Rundkurs viermal von Feldkirch über Nenzing und Schnifis. Der Tagessieg ging an den slowenischen Meister Matej Mohoric vom World-Tour-Team Bahrain-Merida, Daniel Geismayr fuhr nach einem Rad-Defekt auf Platz 23.

Verkehrsbehinderungen auch am Sonntag

Für die Radrundfahrt wurde am Samstag die Strecke für den gesamten Verkehr gesperrt. Auch am Sonntag müssen Verkehrsteilnehmer mit Verzögerungen rechnen.

• Sperre der öffentlichen Verkehrsfläche Neustadt von 0 bis 11.30 Uhr • Sperre der öffentlichen Verkehrsfläche Rösslepark, Leonhardsplatz und Montfortplatz von 6 bis 11.30 Uhr (Achse Vorstadt-Mühletorplatz-Ganahlstraße-Schießstätte bleibt offen)

• Sperre L 190/Schloßgraben ab Bärenkreuzung in Richtung Frastanz von 9.30 bis 11.15 Uhr

• Sperre der Tiefgarage Montforthaus von 6 bis 11.15 Uhr (temporäre Ausfahrt in eingeschränktem Umfang bis ca. 9.30 Uhr möglich)

• Sperre der Tiefgaragenein - u. ausfahrt Illpark in Richtung L 190 - Walgaustraße von 6 bis 11.15 Uhr (Zu- u. Abfahrt über Vorstadt möglich)

• Halte- u. Parkverbot auf den öffentlichen Verkehrsflächen Neustadt und Rösslepark von 0 bis 11.30 Uhr

• Halte- u. Parkverbot Parkplatz Schattenburg/ostseitig von 0 bis 12 Uhr