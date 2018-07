Motorradfahrer soll Autofahrer attackiert haben

In Rankweil sind am Freitagmorgen ein Motorradfahrer und ein Autofahrer in eine handfeste Auseinandersetzung geraten. Nach einem Ausbremsmanöver begab sich der Biker laut Polizeiangaben zu dem Autofahrer und attackierte ihn.

Der Motorradfahrer soll sich auf der Ringstraße in Rankweil auffällig verhalten haben, und unter anderem soll er zu schnell gefahren sein. Darauf machte ihn der 57-jährige Autofahrer laut Polizei mit Gestik aufmerksam.

Daraufhin soll der Motorradfahrer den Autolenker ausgebremst haben - bis beide stehen blieben. Als der Autolenker ausstieg, ging der Biker den Angaben zufolge auf den Kontrahenten los. Passanten riefen die Polizei, der Motorradfahrer konnte jedoch flüchten. Die Ermittlungen laufen noch.