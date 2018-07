Poolbar-Festival startet in 25. Auflage

Von 6. Juli bis 14. August spielen beim Feldkircher Poolbar-Festival wie in der Vergangenheit zahlreiche Musikgrößen auf. Als Headliner präsentiert das Festival in diesem Jahr unter anderen Alice Merton und den jamaikanischen Reggaemusiker Ziggy Marley.

Im Juli und August ist der ORF Vorarlberg unterwegs auf den Musik-Events des Landes - Der Sound des Sommers mit ORF Vorarlberg.

Das Poolbar-Festival im „Alten Hallenbad“ in Feldkirch gilt als Tipp für Freunde von kulturellem Allerlei von Nischen bis Pop. Rund 23.000 Gäste werden pro Jahr gezählt. Den Anfang macht am Freitag die britische Indie-Rockband The Subways, bevor tags darauf die französischen Dance-Größen Cassius für Stimmung sorgen.

PaperPlaneRecords

Ausreichend Abwechslung und beste Unterhaltung garantieren außerdem Goldroger, Eels, Joan As A Police Woman, Shout Out Louds, 5K HD, Fink, Antilopen Gang, Martin Kohlstedt, Algiers, White Lies, Vintage Trouble, Faber, The Wanton Bishops, Yungblud, maschek, Seasick Steve und Beartooth.

Feuerwerk zum Geburtstag

Abseits der Headliner-Abende steht unter anderem ein Liechtenstein-Vorarlberg-Schaufenster auf dem Programm - dabei präsentieren sich Künstler beider Regionen gemeinsam dem Poolbar-Publikum. Workshops des Pooltanz-Wochenendes (3. bis 6. August) oder auch ein Birthday Bash inklusive Geburtstagstorte und Feuerwerk am 21. Juli ergänzen ebenso wie Kurzfilme und Übertragungen der Fußball-WM das Angebot des Festivals.