Privatklinik Medicnova ist zahlungsunfähig

Die Privatklinik Medicnova in Liechtenstein hat am Freitag Konkurs angemeldet. Grund für die Zahlungsunfähigkeit sind stark rückläufige Belegzahlen und das Scheitern einer Abmachung mit der Landesregierung.

Ärzte aus Liechtenstein und aus Vorarlberg gründeten im Jänner 2017 die Privatklinik Medicnova in Bendern. Nach nur eineinhalb Jahren ist sie zahlungsunfähig, wie am Freitag bekannt wurde. Laut dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Hansjörg Marxer, sind die Belegzahlen nach einem erfolgversprechenden Start ins Jahr eingebrochen. Schuld daran sollen auch die Diskussionen rund um die Privatklinik sein.

Medicnova

Die Klinik strebte nämlich die OKP-Zulassung für die Bereiche Kardiologie und Gefäßchirurgie an, was die Liechtensteinische Landesregierung ablehnte. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, das sei nie in Aussicht gestellt worden. Bei der OKP handelt es sich um die Obligatorische Krankenpflegeversicherung in Liechtenstein.

Der Konkursantrag wurde laut dem Unternehmen zu einem Zeitpunkt erstellt, zu dem noch alle wichtigen Verpflichtungen erfüllt werden können. Der Betrieb sei bis zur Einsetzung eines Masseverwalters sichergestellt. Dann erst kann geklärt werden, wie es mit der Privatklinik weitergeht.