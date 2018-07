Interessenskonflikt um Grund und Boden

Bester Ackerboden wird der Industrie zugesprochen. In Ludesch machen Bauern gegen geplante Betriebserweiterungen mobil. Wirtschaftslandesrat Karl-Heinz Rüdisser (ÖVP) spricht von einem Interessenskonflikt. Erfolgreiche Unternehmen sollten die Chance auf Erweiterung haben.

Die Bauern in Ludesch schlossen sich zu einer Initiative zusammen, um zu verhindern, dass ein Fruchtsafthersteller und ein Aludosenproduzent ihre Standorte erweitern. Die Bauern kritisieren, dass die besten Ackerböden dafür aus der Grünzone herausgenommen werden. In diesem Konflikt stehen lokale Bauern den internationalen Unternehmen Rauch und Ball gegenüber.

Nach Ansicht der Bauern liegt ein direkter Widerspruch zur offiziellen Ökoland Strategie des Landes vor, die vorsieht, dass mehr Gemüse regional angebaut werden soll. Die Bauern bemängeln, dass ihre Einwände bisher weder von der Gemeinde noch von der Landesregierung gehört worden seien. Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (ÖVP) räumt ein, dass ein Interessenkonflikt bestehe.

Flächenreserven für erfolgreiche Unternehmen

Rüdissser sagt gegenüber Radio Vorarlberg, er habe Verständnis für die Landwirtschaft, die die ertragreichsten Böden für die landwirtschaftliche Produktion gesichert haben wolle. Andrerseits müsse man auch der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes Rechnung tragen. Wenn Unternehmen aufgrund wirtschaftlichen Erfolges die Chance haben zu wachsen, dann sollte das Land auch die nötigen Flächenreserven zur Verfügung stellen.

Entscheidung bis Jahresende

Beim Ausbau von Kapazitäten sei ein Unternehmen an den Standort gebunden. In Ludesch gebe es einen unmittelbaren Anschluss an das Schienennetz und eine gute Anbindung an die Autobahn. In diesem Interessenskonflikt gelte es eben Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidung liege bei der Gemeinde. Rüdisser rechnet mit einem Abschluss gegen Jahresende.