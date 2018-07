Drogenlenker landet mit Auto im Tankshop

In Lustenau ist es am Freitag zu einem aufsehenerregenden Unfall gekommen. Ein Autolenker durchbrach laut Polizei unter Drogeneinfluss mit seinem Fahrzeug die Scheibe eines Tankshops. Er musste mit Polizeigewalt aus dem Fahrzeug geholt werden.

Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht. Ein 32-jähriger Mann war mit seinem Auto in Lustenau unterwegs. Vermutlich unter Suchtgifteinfluss fuhr er gegen ein Uhr morgens zunächst in das Tor der Waschanlage einer Tankstelle, umkreiste das Tankstellengebäude und fuhr anschließend in den verglasten Haupteingang der Tankstelle.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Kunden in der Tankstelle. Verletzt wurde niemand. Beim Eintreffen der Polizei wollte der 32-jährige trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Beamten nicht aus seinem Fahrzeug aussteigen, so die Polizei. Stattdessen setzte er sich eine Spritze an der linken Hand an, weshalb es für die Beamten erforderlich war die Fahrzeugscheibe einzuschlagen.

Der Unglückslenker wurde von Sanitätern und einem Notarzt erstversorgt und anschließend ins Landeskrankenhaus Rankweil gebracht. Aufgrund des Verdachts der Beeinträchtigung durch Suchtgift und Übermüdung wurde dem 32-Jährigen vorläufig der Führerschein abgenommen.