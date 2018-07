Schumacher gegen Zumtobel: Verfahren ruht

Im Streit zwischen dem Leuchtenhersteller Zumtobel und seinem ehemaligen Vorstandschef Ulrich Schumacher zeichnet sich eine außergerichtliche Lösung ab. Der entlassene Manager fordert eine Entschädigung von einer halben Mio. Euro.

Schumacher hat seinen ehemaligen Arbeitgeber zivilrechtlich geklagt. Er fordert eine finanzielle Entschädigung für seine frühzeitige Ablöse. Im Zivilverfahren ist am Freitag zum ersten Mal am Landesgericht in Feldkirch verhandelt worden. Das Ergebnis der Verhandlung: Das Verfahren ist laut Gerichtspressesprecher Norbert Stütler ruhend gestellt worden. Konkret heißt das: Schumacher und der Zumtobel-Konzern streben eine außergerichtliche Lösung an.

Vertrag wäre erst 2020 ausgelaufen

Der Manager hatte seine Entlassung als ungerechtfertigt empfunden und eine halbe Million Euro Entschädigung gefordert. Schumachers Vertrag wäre erst 2020 ausgelaufen. Neben der Zerrüttung zwischen dem Manager und dem Zumtobel-Aufsichtsrat hatte Zumtobel auch etwa 20 abgeschlossene Geschäftsverträge ohne Genehmigung des Aufsichtsrats als Grund für Schumachers Entlassung angegeben. Schumacher hatte zuletzt ein Monatsnettogehalt von 31.000 Euro.

