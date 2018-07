Kindercampus: Historischer Friedhof gefunden

In Sulz sind bei Bauarbeiten für den neuen Kindercampus neben der Kirche Teile eines spätmittelalterlichen Friedhofs aus dem 15. oder 16. Jahrhundert entdeckt worden. Die Arbeiten werden sich wohl verzögern.

Ein Grabungsteam aus Tirol wird nun in den nächsten Wochen die Gebeine exhumieren, untersuchen und an einem anderen Ort bestatten. Erst dann kann weitergebaut werden. Voraussichtlich wird sich der Bau des Campus um zwei bis drei Monate verzögern. Am Donnerstag mussten die Ausgrabungen aufgrund der Regenfälle eingestellt werden.